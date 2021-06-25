В Судаке в одном из лучших санаториев МО РФ выбрали самых профессиональных медсестер

В Судаке в одном из лучших санаториев Министерства обороны России выбрали самых профессиональных медсестер.

Мероприятие было приурочено ко Дню медицинского работника. За главный приз поборолись четыре команды по три медсестры, которые представляют различные отделения санатория «Судак».

В ходе конкурса участницам пришлось накладывать жгуты для остановки кровотечения и ставить капельницы - строгие судьи учитывали не только время, но и правильность каждого движения.

Команду победителей под названием «Магнит» из приемного отделения санатория поздравили артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова.