В Китае 18 человек стали жертвами пожара в центре боевых искусств

В Китае 18 человек погибли при пожаре в центре боевых искусств. Пострадали 16 человек. Об этом сообщили в правительстве уезда Чжэчэн.

Как отмечается, возгорание произошло в пятницу, 25 июня, около 3:00 (24 июня в 22:00 по московскому времени). Пострадавших доставили в больницы - они получат всю необходимую медицинскую помощь. По сообщениям, четыре человека находятся в тяжелом состоянии, 12 получили легкие травмы.

Причина в настоящий момент устанавливается. Главу центра задержала полиция.