«Они ушли в сторону»: очевидец рассказал, как экипажу Ми-8 удалось не задеть дома при падении в Ленобласти

Корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко побывал на месте крушения вертолета Ми-8 Росгвардии, рухнувшего в сельской местности в Ленобласти. Журналист узнал у очевидцев, было ли заметно, что транспорт стараются увести как можно дальше от жилых территорий.

«Он летел прямо, и резко завернули они налево. Если бы они не пытались, они ударились бы прямо об дом или сарай. Они ушли в сторону и ударились там, на поле», - поделился свидетель произошедшего Сайпула Курбанов.

Уже известно, что Ми-8 вылетел с базового аэродрома около восьми часов вечера. Экипаж транспортно-боевого вертолета из состава авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии выполнял учебно-тренировочный полет без вооружения на борту в Ленобласти. В результате авиационного происшествия машина упала, а три члена экипажа погибли.

Эксперты продолжают работать на месте падения. Среди наиболее вероятных причин ЧП - отказ двигателя. По факту крушения машины СК РФ возбудил уголовное дело. Проверку начала и военная прокуратура.