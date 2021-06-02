В Красноярске загорелся пассажирский автобус

В Красноярске утром в среду, 2 июня, загорелся автобус. Об этом сообщили в региональном главке МЧС РФ.

«В районе ул. Белинского 1, произошел пожар в маршрутном автобусе №50. В автобусе находились 50 пассажиров», - информируют спасатели.

По данным ведомства, из горящего транспортного средства до прибытия пожарных подразделений были эвакуированы все находившиеся внутри люди. В результате инцидента никто не пострадал. Пожар был потушен.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке прямо на проезжей части загорелся автобус. Очевидцы сняли происшествие на видео и разместили кадры в Сети.