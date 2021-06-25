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Самолеты МиГ-31К и Ил-38 прибыли на авиабазу Хмеймим в рамках учений

Анна Берестовая
05:00 25.06.2021
Несколько самолетов российской военной авиации прибыли на авиабазу Хмеймим в Сирии в рамках учений.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В пятницу в восточной части Средиземного моря начались совместные учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС России. В рамках мероприятия на российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике с российских аэродромов осуществлен перелет пары самолетов МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса «Кинжал», и противолодочного самолета Ил-38.

По замыслу учений пять кораблей ВМФ России, в частности ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», а также две подводные лодки «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону» совместно с противолодочными самолетами Ту-142МК, Ил-38, дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и самолетами МиГ-31К выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус.

Также в ходе учебно-тренировочных полетов будет проведена апробация авиационной техники и оборудования в сложных климатических условиях, в том числе обусловленных воздействием высоких температур и возможностью длительных полетов над водной поверхностью. Экипажи самолетов приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах.

В мае текущего года на авиабазе Хмеймим завершена реконструкция второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования. Благодаря увеличению длины взлетно-посадочной полосы на аэродроме Хмеймим экипажи российской дальней авиации и новейших носителей ракетного вооружения получили возможность отрабатывать практические навыки по выполнению задач в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря.

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