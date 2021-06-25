Железнодорожники ЮВО начали водолазные тренировки на новом вододроме на Кубани

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Учебный комплекс на территории воинской части для подготовки водолазных и инженерных подразделений увеличился. Теперь площадь искусственного водоема составляет около 100 квадратных метров, а глубина достигает 3,5 метров.

Военнослужащие ЮВО на обновленном объекте совершенствуют водолазные навыки, наводят мосты, проводят разведку дна и выполняют подводные работы по крепежу железных деталей. К водолазным работам ежедневно привлечено более 40 человек, задействовано до 20 единиц специальной техники.