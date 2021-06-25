Железнодорожники ЮВО начали водолазные тренировки на новом вододроме на Кубани
Железнодорожные войска приступили к отработке водолазных навыков на новом вододроме в Краснодарском крае.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
|
Железнодорожники ЮВО начали водолазные тренировки на новом вододроме на Кубани
Железнодорожные войска приступили к отработке водолазных навыков на новом вододроме в Краснодарском крае.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
|
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