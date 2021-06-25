Умерла сыгравшая в «Солярисе» актриса Ольга Барнет

Народной артистки России, актрисы МХТ имени Чехова Ольги Барнет не стало в возрасте 69 лет. О ее смерти, причиной которой стала тяжелая болезнь, сообщили в самом театре.

«Нас постигло большое горе - сегодня после тяжелой и продолжительной болезни ушла из жизни Ольга Борисовна Барнет», - цитирует РИА Новости пресс-службу МХТ имени Чехова.

Ольга Барнет прослужила в Художественном театре 50 лет. Она была принята изначально в труппу в 1972 году сразу же после окончания Щукинского театрального училища. В 1987 году, после раскола театра на два - «ефремовский» и «доронинский», которые возглавили режиссеры Олег Ефремов и Татьяна Доронина, осталась в труппе Ефремова. Сейчас театр носит название МХТ имени Чехова. После смерти художественного руководителя Олега Табакова, его возглавляет режиссер Сергей Женовач.

Публичного прощания с актрисой, согласно ее желанию, не будет.

Помимо многочисленных ролей в театре, среди которых работа в спектаклях «Валентин и Валентина», «Синяя птица», «Кабала святош», «Три сестры», «Копенгаген» и другие, - Ольга Барнет известна также по роли в фильме «Солярис» Андрея Тарковского, в котором она сыграла молодую мать Криса (Донатас Банионис).