Полиция в Италии задержала француза с ножом у площади Святого Петра
Мужчина приставал с ножом к посетителям ресторанов в районе Борго и даже приставил его к одной из женщин.
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Полицейские в Риме обезвредили и задержали мужчину, который размахивал ножом и пугал прохожих у площади Святого Петра, где находится резиденция Папы Римского. Как сообщает портал Roma Today, задержанным оказался 46-летний француз, который приставал к посетителям ресторанов в районе Борго.
Нестандартно поведший себя мужчина сначала плевался в людей, потом приставил нож к лицу одной из женщин. Когда полицейские задержали нарушителя, в его рюкзаке обнаружили еще восемь ножей.
Француз, по данным издания, направлялся к главной ватиканской базилике. После ареста он был передан врачам на предмет медицинской экспертизы.