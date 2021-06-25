Полиция в Италии задержала француза с ножом у площади Святого Петра

Полицейские в Риме обезвредили и задержали мужчину, который размахивал ножом и пугал прохожих у площади Святого Петра, где находится резиденция Папы Римского. Как сообщает портал Roma Today, задержанным оказался 46-летний француз, который приставал к посетителям ресторанов в районе Борго.

Нестандартно поведший себя мужчина сначала плевался в людей, потом приставил нож к лицу одной из женщин. Когда полицейские задержали нарушителя, в его рюкзаке обнаружили еще восемь ножей.

Француз, по данным издания, направлялся к главной ватиканской базилике. После ареста он был передан врачам на предмет медицинской экспертизы.