Краснобогатырскую улицу в Москве затопило после сильного ливня: видео

Обрушившийся на Москву ливень и порывистый ветер задали работу для коммунальных служб. В некоторых районах столицы с количеством выпавших менее чем за час осадков не смогли справиться канализационные люки.

Так, на проезжей части Краснобогатырской улицы начался настоящий «потоп». Приехавшие сотрудники городских служб откачивают воду в бочки. Повсюду в районе - повалены деревья, из-за луж с трудом ездят трамваи, вода не ушла на проезжей части и мешает как пешеходам, так и автомобилистам.

В пятницу в столичном регионе продолжилась сильная жара. Воздух в Москве днем прогрелся до +34... +36 градусов, а к ночи столбики термометров опустятся до +20.