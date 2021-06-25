Около 150 пострадавших: торнадо разрушил четыре села в Чехии

Мощный торнадо прошелся по территории Чехии вблизи австрийской и словацкой границы. Четыре села - Моравска Нова Вес, Лужице, Микулчице и Грушки - были практически полностью уничтожены стихией. Также оказалась задета часть города Годонина.

К настоящему моменту насчитывается около 150 пострадавших в результате случившегося людей с повреждениями различной тяжести. Существует большая вероятность наличия жертв. Об этом сообщила представитель службы скорой помощи Гедвика Кропачкова.

«Многие люди завалены в своих домах», - цитирует ее РИА Новости.

В двух регионах страны был объявлен режим ЧС. На помощь Чехии в борьбе с последствиями торнадо были направлены австрийские спасатели, врачи и санитарные вертолеты. По информации «Красного Креста» на место происшествия выдвинулись более 30 машин и два вертолета. Медучреждения Австрии также были приведены в состояние повышенной готовности на случай необходимости приема раненых из Чехии. Также сообщалось о привлечении к работам словацких пожарных.

Известно, что под разрушенными зданиями все еще находятся люди. В настоящий момент активно ведутся спасательные действия.