Стало известно об ухудшении состояния певицы МакSим

Представитель певицы Марины Абросимовой, известной под творческим псевдонимом МакSим сообщил, что процент поражения легких исполнительницы вырос до 75%.

Как сообщается в паблике телеканала RT, 38-летнюю артистку перевели в группу «КТ-4», куда врачи включают пациентов с наибольшей площадью поражения этого органа.

Ранее представительница артистки сообщила, что у ее подопечной все анализы и тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.

Ранее сама МакSим рассказала поклонникам в Instagram, что ее госпитализировали с пневмонией, при этом степень поражения ее легких составляла 40%. Позже врачи подключили исполнительницу к аппарату ИВЛ и ввели ее в искусственную кому.