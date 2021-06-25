Стало известно об ухудшении состояния певицы МакSим
Ранее директор певицы сообщил, что у исполнительницы ни один анализ не подтвердил диагноз коронавируса.
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Представитель певицы Марины Абросимовой, известной под творческим псевдонимом МакSим сообщил, что процент поражения легких исполнительницы вырос до 75%.
Как сообщается в паблике телеканала RT, 38-летнюю артистку перевели в группу «КТ-4», куда врачи включают пациентов с наибольшей площадью поражения этого органа.
Ранее представительница артистки сообщила, что у ее подопечной все анализы и тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.
Ранее сама МакSим рассказала поклонникам в Instagram, что ее госпитализировали с пневмонией, при этом степень поражения ее легких составляла 40%. Позже врачи подключили исполнительницу к аппарату ИВЛ и ввели ее в искусственную кому.