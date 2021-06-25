Мишустин назначил нового врио главы Роснедр
Михаил Мишустин подписал указы о кадровых перестановках в Федеральном агентстве по недропользованию.
© Фото: Роснедра
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о назначении Евгения Петрова на должность временно исполняющего обязанности руководителя Федерального агентства по недропользованию (Роснедра). Ранее он был заместителем руководителя ведомства.
Другим указом был освобожден от должности заместитель Министра природных ресурсов и экологии и руководитель Роснедр Евгений Киселев. Оба распоряжения опубликованы на сайте Кабмина.
В мае Михаил Мишустин освободил с поста главы Росмолодежи Александра Бугаева. Он занял должность первого заместителя министра просвещения.