Гром артиллерии и звуки разрывов разнеслись по волгоградским степям
Артиллеристы применяли комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», беспилотники и комплекс артиллерийской разведки «Аистенок».
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Военнослужащие мотострелкового соединения ЮВО провели артиллерийские дуэли на полигоне Прудбой в Волгоградской области.
Батареи устроили соревнование - битва шла за скорость и точность поражения целей. Командные пункты организовали оперативное взаимодействие, управляя огнем артиллерии в единой системе разведывательно-огневого комплекса. Работу артиллеристов организовывали с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.
Артиллеристы применяли комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», беспилотники и комплекс артиллерийской разведки «Аистенок».
Всего было задействовано более полутора тысяч человек и трех сотен единиц вооружения и техники.