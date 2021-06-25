Армия Гром артиллерии и звуки разрывов разнеслись по волгоградским степям Тимур Шерзад Артиллеристы применяли комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», беспилотники и комплекс артиллерийской разведки «Аистенок». © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военнослужащие мотострелкового соединения ЮВО провели артиллерийские дуэли на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Батареи устроили соревнование - битва шла за скорость и точность поражения целей. Командные пункты организовали оперативное взаимодействие, управляя огнем артиллерии в единой системе разведывательно-огневого комплекса. Работу артиллеристов организовывали с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Артиллеристы применяли комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», беспилотники и комплекс артиллерийской разведки «Аистенок». Всего было задействовано более полутора тысяч человек и трех сотен единиц вооружения и техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика