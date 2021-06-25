Путин и эмир Катара обсудили подготовку и проведение ЧМ по футболу в Катаре

Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани пообщались по телефону и обсудили подготовку и проведение в Катаре чемпионата мира по футболу в 2022 году. Обе стороны договорились наладить взаимодействие с учетом российского опыта проведения подобных мероприятий.

«Достигнута договоренность о налаживании практического взаимодействия, в частности, по вопросам спортивной, культурной и медицинской поддержки предстоящего турнира с учетом имеющегося у России опыта организации такого крупного мероприятия», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, стороны также условились о контактах на различных уровнях.

Болельщики всего мира помнят, как радушно их принимали в России на чемпионате мира в 2018 году, когда были соблюдены все меры безопасности и соревнования прошли не без радостного настроения и отличной организации.