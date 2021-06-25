В упавшей со стены старой картине признали подлинник Рембрандта

СМИ сообщили об обнаружении утерянной картины Рембрандта «Поклонение волхвов». Живопись была найдена случайно. В 2016 году полотно упало со стены виллы в Италии, после чего было передано на реставрацию Антонелле Ди Франческо. Мастер очистила старый лак, которым была затемнена картина, и пришла к выводу, что перед ней находится оригинал, сообщает arte.it.

Предварительная экспертиза международной группы экспертов подтвердила, что речь, действительно, идет о «Поклонении волхвов» кисти Рембрандта, написанной в 1632 году. До сих пор подлинник считался утраченным.

На картине изображен евангельский сюжет принесения даров волхвами новорожденному Иисусу Христу. Наиболее знаменитые копии этой работы хранятся в Эрмитаже и музее Гетеборга в Швеции.

Сейчас полотно находится на хранении у торговцев произведениями искусства и предоставлена ​​международному научному сообществу для дальнейшего изучения, однако семья не намерена выставлять картину на торги. Собственники планируют экспонировать шедевр в музеях и галереях.

Если авторство Рембрандта подтвердится, стоимость полотна составит от 70 до 200 миллионов евро.