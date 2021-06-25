В стране и мире Туристы обнаружили на Эльбрусе останки альпиниста 40-х годов Алексей Курильченко В ущелье Адыр-суу обнаружены фрагменты останков альпиниста 40-х годов. © Видео: instagram, elbrusskii_vpso © Фото: instagram, elbrusskii_vpso Читайте нас на: В ущелье Адыр-суу в Кабардино-Балкарии туристы обнаружили останки альпиниста 40-х годов. На место выдвинулась команда спасателей, фрагменты передали в Следственный комитет. «К месту обнаружения фрагментов выдвинулись спасатели ПСП "Уллу-тау". Фрагменты транспортированы в с.Верхний Баксан и переданы сотрудникам СК», - сообщается в Instagram Эльбрусского ВПСО МЧС России. В 2018 году военнослужащие Южного военного округа обнаружили на Эльбрусе останки воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Для обнаружения останков погибших солдат поисковые группы использовали миноискатели «Корнет», а также другое специальное оборудование. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика