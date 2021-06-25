В стране и мире Президент Южной Осетии привился от коронавируса вакциной «Спутник V» Валентина Пескова Процедуру проконтролировал министр здравоохранения республики Сослан Наниев, который после нее также доложил о ситуации с COVID-19 в регионе. © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости Читайте нас на: Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сделал прививку от коронавируса с помощью укола российской вакциной «Спутник V». Как сообщили в пресс-службе главы республики, глава региона не почувствовал никаких недомоганий. «После укола вакциной "Спутник V" Анатолий Бибилов чувствует себя хорошо и продолжает рабочий день в соответствии со своим графиком», - отметили в департаменте общественных связей. © Sputnik Ближнее зарубежье На всякий случай проконтролировавший процедуру министр здравоохранения региона Сослан Наниев позже доложил главе Южной Осетии о темпах вакцинации в республике Алания, которые, по его словам, существенно возросли за последнюю неделю. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика