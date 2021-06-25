Президент Южной Осетии привился от коронавируса вакциной «Спутник V»
Процедуру проконтролировал министр здравоохранения республики Сослан Наниев, который после нее также доложил о ситуации с COVID-19 в регионе.
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сделал прививку от коронавируса с помощью укола российской вакциной «Спутник V». Как сообщили в пресс-службе главы республики, глава региона не почувствовал никаких недомоганий.
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