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Шойгу: угрозы из Центральной Азии нарастают, ЦВО повышает интенсивность боевой учебы

Тимур Шерзад
16:23 25.06.2021
Министр напомнил про предстоящие международные учения - это «Мирная миссия» с участием восьми иностранных государств на полигоне Донгуз, «Рубеж» - в Киргизии и «Нерушимое братство» - на полигоне Казанского танкового училища.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сергей Шойгу заявил, что угрозы из Центральной Азии нарастают, а ЦВО повышает интенсивность боевой учебы. 

«Совершенствование системы управления, перевооружение на новейшие образцы, внедрение новых способов ведения боевых действий существенно повысили слаженность органов управления, соединений, частей и готовность личного состава выполнять задачи по предназначению. В этом году количество мероприятий оперативной подготовки увеличилось на 18%, мобилизационной - на 34%, а боевой - на 9%», - отметил он на заседании Коллегии Минобороны. 

Министр напомнил про предстоящие международные учения - это «Мирная миссия» с участием восьми иностранных государств на полигоне Донгуз, «Рубеж» - в Киргизии и «Нерушимое братство» - на полигоне Казанского танкового училища.

Шойгу подчеркнул, что итогом подготовки войск станет участие в стратегических учениях «Запад-2021» совместно с Вооруженными силами Белоруссии. 

Глава Минобороны сказал, что до конца года ЦВО предстоит...

Во-первых, сформировать и переформировать четыре воинские части и подразделения, передислоцировать одно соединение и расформировать одну воинскую часть.

Во-вторых, получить 1 202 единицы новой и модернизированной техники.

В-третьих, перевооружить на модернизированные фронтовые бомбардировщики Су-34М и перехватчики МиГ-31БМ два авиаполка.

И, наконец, ввести в эксплуатацию 267 зданий и сооружений.

Кроме того, как подчеркнул министр, войска ЦВО ведут активную работу по помощи населению в чрезвычайных ситуациях. Например, в апреле в 8 регионах предотвращена угроза затопления 46 населенных пунктов с общим числом жителей в 230 тысяч человек. 

В Свердловской и Тюменской областях ликвидировано 26 очагов пожара общей площадью более 4,5 тысячи гектаров. От огня спасено 46 населенных пунктов. Служебным жильем обеспечено 5 800 человек. А детскими садами и школами обеспечили 607 детей военных.

Кроме того, завершил Шойгу, в ЦВО эффективно ведется борьба с новой коронавирусной инфекцией. Это позволяет проводить все запланированные мероприятия в полном объеме. 

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