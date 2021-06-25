Шойгу рассказал о подготовке к форуму «Армия»

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о ходе подготовки в форуму «Армия-2021», который состоится с 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке. Глава оборонного ведомства отметил, что для зарубежных гостей 23 и 24 августа впервые пройдут Дни военно-технического сотрудничества.

«Приглашения отправлены в 133 оборонных ведомства, из них 74 подтвердили и ответили согласием», - заявил Шойгу.

Также в рамках форума будет представлена экспозиция «Арктика», на которой продемонстрируют технику для выполнения задач в условиях Севера.

«На полях форума планируется провести более 180 научно-деловых мероприятий по актуальным вопросам военного строительства, развития отечественной оборонной промышленности, широкому спектру сотрудничества с иностранными партнерами», - отметил министр.

Одним из центральных мероприятий форума «Армия-2021» станет пятая конференция «Технологии искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности государства». Ожидается, что в форум посетят порядка полутора миллионов человек.