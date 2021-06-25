Армия Шойгу рассказал, что к концу года доля современной боевой техники в армии РФ достигнет 71,6% Андрей Аркадьев Финансирование поставок вооружения и техники в армию и на флот идет опережающими темпами, отметил глава российского военного ведомства. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что долю современного вооружения и техники в Вооруженных силах России в этом году доведут до 71,6%. Об этом он сообщил на заседании коллегии военного ведомства сегодня, 25 июня. «На данный момент показатель размещения гособоронзаказа выше прошлогоднего и составляет 95%», - отметил он. Министр поручил обеспечить приоритетное развитие стратегических ядерных сил, сил общего назначения, системы управления войсками и роботизированной техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика