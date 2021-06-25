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Не прижаться к поверхности: новый ЗРК «Ресурс» собьет цель даже на пяти метрах

Андрей Аркадьев
16:41 25.06.2021
Комплекс может бороться с пилотируемыми и беспилотными воздушными целями в ближней зоне, в том числе летящими на предельно малой высоте.
Не прижаться к поверхности: новый ЗРК «Ресурс» собьет цель даже на пяти метрах
© Фото: Минпромторг
Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге
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Концерн ВКО «Алмаз-Антей» принял участие в Международном военно-морском салоне (МВМС-2021), который проходит с 23 по 27 июня в Санкт-Петербурге.

В рамках выставки предприятие впервые представило корабельный зенитный ракетный комплекс «Ресурс», предназначенный для защиты кораблей от нападения с воздуха. Он сможет сбивать цели на расстоянии до 28 километров при их минимальной высоте всего пять метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя предприятия.

Зенитный ракетный комплекс предлагается для установки на современных надводных кораблях. Он способен одновременно вести огонь по пяти целям. Ракеты комплекса стартуют вертикально и не имеют отделяющихся частей.

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