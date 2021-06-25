В стране и мире Кремль: Путин проведет беседу с лидером КНР 28 июня Валентина Пескова Как отмечено в официальном сообщении, стороны оценят состояние и перспективы развития партнерских отношений между странами. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин проведет 28 июня в формате видеоконференции беседу с лидером КНР Си Цзиньпином. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, сторонам предстоит оценить состояние и перспективы развития партнерства двух стран. «Беседа президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином будет приурочена к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», - отмечено в сообщении. Главы государств должны будут обменяться поздравлениями и дать оценку нынешнему состоянию стратегического партнерства между Россией и Китаем. Кроме того, в плане переговоров стоит обсуждение актуальной двусторонней и международной повестки дня. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика