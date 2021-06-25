В сирийском воздушном океане: опубликованы кадры учений ВКС России в Средиземноморье

Переброшенные в Сирию российские МиГ-31К, способные наносить удары гиперзвуковыми ракетами, приступили к освоению воздушного пространства Средиземноморья.

Об этом сообщили в Минобороны. Эти истребители-перехватчики модернизированы для применения ракетных комплексов «Кинжал». Самолеты задействовали в совместных с ВМФ учениях, на которых отрабатывают в том числе отражение воздушного удара.

К тому же, сейчас в Средиземном море находится ударная группа во главе с британским авианосцем «Куин Элизабет». Не исключено, что одна из целей маневров - слежение за ее действиями.