В сирийском воздушном океане: опубликованы кадры учений ВКС России в Средиземноморье
Сейчас в Средиземном море находится ударная группа во главе с британским авианосцем «Куин Элизабет». Не исключено, что одна из целей маневров - слежение за ее действиями.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Переброшенные в Сирию российские МиГ-31К, способные наносить удары гиперзвуковыми ракетами, приступили к освоению воздушного пространства Средиземноморья.
Об этом сообщили в Минобороны. Эти истребители-перехватчики модернизированы для применения ракетных комплексов «Кинжал». Самолеты задействовали в совместных с ВМФ учениях, на которых отрабатывают в том числе отражение воздушного удара.
К тому же, сейчас в Средиземном море находится ударная группа во главе с британским авианосцем «Куин Элизабет». Не исключено, что одна из целей маневров - слежение за ее действиями.