В Средиземноморье стартовали учения российского флота и авиации

Постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море проводит совместные с ВКС России учения в восточной части Средиземного моря.

В деле - прибывшие накануне на российскую авиабазу Хмеймим самолеты МиГ-31К, способные применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса «Кинжал». Также учебные полеты совершили дальние бомбардировщики Ту-22М3.

«Пилоты самолетов получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах. Выполнялись задачи по уничтожению условного противника. Задачи выполнены с высоким качеством. Авиационная техника в очередной раз подтвердила свою высокую надежность. Летный состав получил неоценимый опыт работы», - заявил находящийся на авиабазе Хмеймим командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Самолеты этого типа базируются на Хмеймиме впервые. Это стало возможно в результате реконструкции одной из взлетно-посадочной полос и установке там нового светосигнального и радиотехнического оборудования.

Корабли ВМФ России в Средиземном море провели тренировку по отражению воздушного нападения. Неприятель был сымитирован электронным способом системой управления вооружения корабля.

По замыслу учений пять кораблей (включая ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров») и две подлодки «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону» выполнят задачи по обеспечению безопасности авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения Тартус.

Им поможет авиация - противолодочные Ту-142МК, Ил-38, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и истребители МиГ-31К.