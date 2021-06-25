Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

В Средиземноморье стартовали учения российского флота и авиации

Тимур Шерзад
14:02 25.06.2021
По замыслу учений пять кораблей (включая ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров») и две подлодки «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону» выполнят задачи по обеспечению безопасности авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения Тартус. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море проводит совместные с ВКС России учения в восточной части Средиземного моря. 

В деле - прибывшие накануне на российскую авиабазу Хмеймим самолеты МиГ-31К, способные применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса «Кинжал». Также учебные полеты совершили дальние бомбардировщики Ту-22М3.

«Пилоты самолетов получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах. Выполнялись задачи по уничтожению условного противника. Задачи выполнены с высоким качеством. Авиационная техника в очередной раз подтвердила свою высокую надежность. Летный состав получил неоценимый опыт работы», - заявил находящийся на авиабазе Хмеймим командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Самолеты этого типа базируются на Хмеймиме впервые. Это стало возможно в результате реконструкции одной из взлетно-посадочной полос и установке там нового светосигнального и радиотехнического оборудования. 

Корабли ВМФ России в Средиземном море провели тренировку по отражению воздушного нападения. Неприятель был сымитирован электронным способом системой управления вооружения корабля. 

По замыслу учений пять кораблей (включая ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров») и две подлодки «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону» выполнят задачи по обеспечению безопасности авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения Тартус. 

Им поможет авиация - противолодочные Ту-142МК, Ил-38, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и истребители МиГ-31К. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:10 В стране и мире
Попова заявила об эффективности ограничительных мер в Москве и Подмосковье
14:02 Армия
Видео
В Средиземноморье стартовали учения российского флота и авиации
13:02 В стране и мире
Правительство РФ одобрило для ратификации соглашение о пункте базирования ВМФ в Судане
12:04 В стране и мире
Видео
Житель Ивановской области открыл стрельбу при задержании
11:13 ОПК
Видео
От снайперских винтовок до ударных беспилотников: что Россия привезла на MILEX 2021
Популярное
Видео
Самолеты МиГ-31К и Ил-38 прибыли на авиабазу Хмеймим в рамках учений
Видео
Опубликована видеозапись переговоров российских пограничников с эсминцем Defender
Видео
Корреспондент «Звезды» побывал на месте падения вертолета Ми-8 в Ленобласти
BBC опубликовал уникальные кадры с эсминца Defender, грубо нарушившего границы России
Видео
Инцидент с эсминцем Defender в Черном море сняли с беспилотника
Видео
«Намеренный шаг»: на что рассчитывает НАТО, отправляя эсминец Британии на территорию РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.