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Мурашко сообщил, что COVID-19 был выявлен лишь у 0,5% привившихся двумя компонентами вакцины

Кира Карон
14:13 25.06.2021
Коронавирусная инфекция была повторно выявлена у 0,5% привившихся.
Мурашко сообщил, что COVID-19 был выявлен лишь у 0,5% привившихся двумя компонентами вакцины
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что меньше процента граждан, получивших две дозы вакцины от коронавируса, заразились COVID-19. Об этом он рассказал в пятницу на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«По данным федерального регистра пациентов с COVID-19 на сегодняшний день, за все время заболевание новой коронавирусной инфекцией диагностировано лишь у 0,5% граждан, ранее получивших два компонента вакцины», - сказал Мурашко.

Он отметил, что «даже в случае возникновения заболевания у тех, кто получил вакцину, оно протекает легче».

Ранее Мурашко заявил, что индийский штамм COVID-19 распространяется быстрее других вариантов вируса, однако в данный момент нельзя говорить о более высоком уровне летальности от данной мутации.

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