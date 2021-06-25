Мурашко сообщил, что COVID-19 был выявлен лишь у 0,5% привившихся двумя компонентами вакцины

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что меньше процента граждан, получивших две дозы вакцины от коронавируса, заразились COVID-19. Об этом он рассказал в пятницу на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«По данным федерального регистра пациентов с COVID-19 на сегодняшний день, за все время заболевание новой коронавирусной инфекцией диагностировано лишь у 0,5% граждан, ранее получивших два компонента вакцины», - сказал Мурашко.

Он отметил, что «даже в случае возникновения заболевания у тех, кто получил вакцину, оно протекает легче».

Ранее Мурашко заявил, что индийский штамм COVID-19 распространяется быстрее других вариантов вируса, однако в данный момент нельзя говорить о более высоком уровне летальности от данной мутации.