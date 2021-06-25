Сотни курсантов РВВДКУ выполнили десантирование из Ил-76 под Рязанью

Массовое десантирование выполнили курсанты Рязанского училища ВДВ. Десять Ил-76МД с личным составом на борту вылетели рано утром с аэродрома Дягилево. Через полчаса после взлета самолеты зашли на боевой курс над площадкой приземления.

Военнослужащие прыгали с высоты 600 метров. Интервал покидания самолета строго определен - 0,7 секунды. В итоге все прошло штатно. После приземления десантники отработали задачи по захвату объектов условного противника.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.