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Сотни курсантов РВВДКУ выполнили десантирование из Ил-76 под Рязанью

Андрей Аркадьев
14:19 25.06.2021
Прыжки выполняли с высоты 600 метров. Интервал покидания самолета строго определен - 0,7 секунды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Массовое десантирование выполнили курсанты Рязанского училища ВДВ. Десять Ил-76МД с личным составом на борту вылетели рано утром с аэродрома Дягилево. Через полчаса после взлета самолеты зашли на боевой курс над площадкой приземления.

Военнослужащие прыгали с высоты 600 метров. Интервал покидания самолета строго определен - 0,7 секунды. В итоге все прошло штатно. После приземления десантники  отработали задачи по захвату объектов условного противника.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.

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