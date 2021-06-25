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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Лесков

Анна Берестовая
01:40 25.06.2021
Причины смерти артиста неизвестны.
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Лесков
© Фото: Кадр из фильма «Улицы разбитых фонарей 3»
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Российский актер Александр Лесков, известный по роли в популярном детективной телесериале «Улицы разбитых фонарей», ушел из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Причины смерти артиста не раскрываются.

Лесков с 1978 года выступал в труппе Ленинградского академического театра комедии имени Н.П.Акимова. На телевизионных экранах актер также отметился в таких сериалах, как «Спецназ», «Гончие» и «Ментовские войны».

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