Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Лесков

Российский актер Александр Лесков, известный по роли в популярном детективной телесериале «Улицы разбитых фонарей», ушел из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Причины смерти артиста не раскрываются.

Лесков с 1978 года выступал в труппе Ленинградского академического театра комедии имени Н.П.Акимова. На телевизионных экранах актер также отметился в таких сериалах, как «Спецназ», «Гончие» и «Ментовские войны».