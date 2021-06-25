В Роструде назвали основания для отстранения невакцинировавшихся сотрудников от работы

Право отстранить от работы невакцинировавшегося сотрудника предусмотрено Трудовым кодексом, федеральными законами, а также другими нормативно-правовыми актами. Об этом сообщили в Роструде.

В ведомстве напомнили о восьмом абзаце части 1 статьи 76 Трудового кодекса, где указано о том, что отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных кодексом, федеральными законами, но и также нормативно-правовыми актами. Один из таких случаев - нарушение положений ФЗ 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», где говорится о том, что, если человек не поставил профилактические прививки, ему могут отказать в приеме на работу или же отстранить от деятельности, которая связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

Прививки становятся обязательными в случае угрозы возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний. В календарь профилактических прививок внесена также и прививка от COVID-19. Она считается обязательной в случае, если в субъекте России есть соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных граждан или категорий граждан.