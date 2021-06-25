Армия Военные медики с мобильным госпиталем против COVID-19 прибыли в Тулу Тимур Шерзад Многопрофильный госпиталь сможет обслуживать сотню койко-мест. В его составе находится 133 медработника - инфекционисты, реаниматологи и другие. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Военные медики, перевозящие мобильный госпиталь, нацеленный для борьбы с COVID-19, прибыли в город-герой Тулу из подмосковного Алабино. Двухсоткилометровый марш совершался на штатной технике. В составе колонны находится 34 единицы специальной военной техники. Многопрофильный госпиталь сможет обслуживать сотню койко-мест. В его составе находится 133 медработника - инфекционисты, реаниматологи и другие. Госпиталь в кратчайшие сроки будет развернут в Туле, после чего военные медики приступят к оказанию помощи местному населению. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика