Военные медики с мобильным госпиталем против COVID-19 прибыли в Тулу
Многопрофильный госпиталь сможет обслуживать сотню койко-мест. В его составе находится 133 медработника - инфекционисты, реаниматологи и другие.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Военные медики, перевозящие мобильный госпиталь, нацеленный для борьбы с COVID-19, прибыли в город-герой Тулу из подмосковного Алабино.
Двухсоткилометровый марш совершался на штатной технике. В составе колонны находится 34 единицы специальной военной техники.
Многопрофильный госпиталь сможет обслуживать сотню койко-мест. В его составе находится 133 медработника - инфекционисты, реаниматологи и другие.
Госпиталь в кратчайшие сроки будет развернут в Туле, после чего военные медики приступят к оказанию помощи местному населению.