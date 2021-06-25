Обеззаразить ядерную ракету: как войска РХБЗ обрабатывают огромные «Тополя»

В Тверской области ракетчики во время тренировок опробовали тепловую машину УТМ-80М, которая предназначена для очистки военной техники, ее дезинфекции, дегазации и дезактивации.

С помощью новейшей техники военнослужащие обработали подвижной грунтовой ракетный комплекс «Тополь», сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

По замыслу учений, условный противник использовал ядовитые боеприпасы на дальних подступах к позициям. Военнослужащим впервые использовать машины УТМ-80М, с помощью которых за короткое время удалось обработать пусковые установки.

В департаменте добавили, что всего было обработано около ста единиц техники, в том числе пусковых установок ПГРК «Тополь».

«Тополь-М» - российский ракетный комплекс стратегического назначения c межконтинентальной баллистической ракетой. Существуют шахтная и подвижная версии комплекса.

«Тополь-М» - глубокая модернизация комплекса «Тополь». В ракете установлена точная система наведения и управления. Благодаря новым техническим решениям, комплекс невосприимчив к действию электромагнитного импульса, возникающего при ядерном взрыве. Он способен преодолевать систему ПРО противника.

В 2011 году МО РФ отказалось от дальнейших закупок ракетных комплексов «Тополь-М» в пользу дальнейшего развертывания МБР РС-24 «Ярс».