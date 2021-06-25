Житель Ивановской области открыл стрельбу при задержании

Житель Ивановской области открыл стрельбу в правоохранителей при задержании в деревне Горяшино Ильинского района Ивановской области. Об этом сообщили в СКР. Ответным огнем мужчина был ликвидирован.

Вечером в четверг, 24 июня, 58-летний подозреваемый произвел выстрел в знакомого из пистолета. Пострадавший с огнестрельным ранением в области груди был доставлен в больницу. Злоумышленник с места преступления скрылся.

Утром в пятницу, 25 июня, силовики прибыли домой к нарушителю, однако он оказал вооруженное сопротивление и произвел прицельные выстрелы из автомата Калашникова по сотрудникам СОБР Управления Росгвардии по Ивановской области. Правоохранители открыли ответный огонь, в результате чего мужчина получил ранение и позже умер.

При проведении обыска в доме нападавшего был обнаружен автомат и патроны к нему. По данным следователей, разрешения на оружие у подозреваемого не было. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь силовиков.