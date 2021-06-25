В Казани задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату

Мужчина, который угрожал взорвать гранату в жилом доме в Казани, задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Татарстана.

Отмечается, что информация о наличии у него гранаты не подтвердилась.

Ранее в прокуратуре Татарстана сообщили, что житель Казани на улице Зорге заперся в квартире и угрожает взорвать гранату. Жителей дома эвакуировали. По сообщениям местных СМИ, согласно решению суда мужчина должен был убрать из квартиры весь мусор, а также провести санобработку, однако отказывался это сделать. После этого в квартиру прибыли приставы, которых мужчина решил не пускать.

При помощи сотрудников МЧС входную дверь в квартиру удалось разблокировать. Мужчина задержали и передали полиции.