Военная прокуратура начала проверку инцидента с крушением вертолета Ми-8

Прокуратурой войсковой части 77932 была начата проверка на предмет нарушений в сфере безопасности полетов и летной подготовки после крушения в четверг в районе деревни Шаглино Гатчинского района вертолета Ми-8 Росгвардии с бортовым номером 34304. Об этом рассказал военный прокурор полковник юстиции Мухамед Галибердов.

Он уточнил, что в рамках проверки предполагается выполнение выезда на место авиапроисшествия. В ходе ее проведения будут установлены все обстоятельства случившегося и причины, повлекшие падение машины.

«Также военной прокуратурой гарнизона взято на особый контроль расследование возбужденного по данному факту 53-м военно-следственным отделом Следственного комитета России по ЗВО уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ «Нарушение правил полета или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия», - добавил Галибердов.

В настоящий момент осуществляются неотложные следственные действия по установлению обстоятельств крушения Ми-8. Ранее сообщалось, что по факту катастрофы, повлекшей гибель трех членов экипажа, возбуждено уголовное дело.