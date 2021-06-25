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Военная прокуратура начала проверку инцидента с крушением вертолета Ми-8

Анна Берестовая
01:02 25.06.2021
В военной прокуратуре сообщили о проведении проверки в связи с падением вертолета Ми-8 в Ленинградской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Прокуратурой войсковой части 77932 была начата проверка на предмет нарушений в сфере безопасности полетов и летной подготовки после крушения в четверг в районе деревни Шаглино Гатчинского района вертолета Ми-8 Росгвардии с бортовым номером 34304. Об этом рассказал военный прокурор полковник юстиции Мухамед Галибердов.

Он уточнил, что в рамках проверки предполагается выполнение выезда на место авиапроисшествия. В ходе ее проведения будут установлены все обстоятельства случившегося и причины, повлекшие падение машины.

«Также военной прокуратурой гарнизона взято на особый контроль расследование возбужденного по данному факту 53-м военно-следственным отделом Следственного комитета России по ЗВО уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ «Нарушение правил полета или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия», - добавил Галибердов.

В настоящий момент осуществляются неотложные следственные действия по установлению обстоятельств крушения Ми-8. Ранее сообщалось, что по факту катастрофы, повлекшей гибель трех членов экипажа, возбуждено уголовное дело.

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