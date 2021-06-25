Лидер КНР Си Цзиньпин планирует провести видеоконференцию с Путиным 28 июня
В марте Россия и Китай на пять лет продлили Договор о добрососедстве.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Лидер КНР Си Цзиньпин планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции. Об этом сообщается в заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее, в марте, Россия и Китай на пять лет продлили Договор о добрососедстве. Стороны условились придать договоренностям новое наполнение с учетом изменившейся мировой повестки и реалий российско-китайских отношений.