В стране и мире Пожарные работают в затопленном паркинге рухнувшего многоэтажного дома в штате Флорида в США Алена Миронова По сообщениям СМИ, на данный момент известно, что один человек погиб, 99 пропали без вести. © Фото: Милитарист, Telegram Читайте нас на: Сотрудники пожарной службы работают в затопленном паркинге рухнувшего накануне многоэтажного дома в штате Флорида в США. Американский президент Джо Байден объявил режим ЧС в штате. По сообщениям СМИ, на данный момент известно об одном погибшем и 99 пропавших без вести. Напомним, ранее, 24 июня, в штате Флорида в США частично обрушилось многоэтажное здание. К месту происшествия направили более 80 бригад спасателей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика