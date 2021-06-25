Пожарные работают в затопленном паркинге рухнувшего многоэтажного дома в штате Флорида в США
По сообщениям СМИ, на данный момент известно, что один человек погиб, 99 пропали без вести.
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Сотрудники пожарной службы работают в затопленном паркинге рухнувшего накануне многоэтажного дома в штате Флорида в США.
Американский президент Джо Байден объявил режим ЧС в штате.
По сообщениям СМИ, на данный момент известно об одном погибшем и 99 пропавших без вести.
Напомним, ранее, 24 июня, в штате Флорида в США частично обрушилось многоэтажное здание. К месту происшествия направили более 80 бригад спасателей.