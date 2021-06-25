От снайперских винтовок до ударных беспилотников: что Россия привезла на MILEX-2021

На крупнейшей выставке вооружения в Минске MILEX-2021 наш ОПК представил более двадцати образцов, которые Рособоронэкспорт вывел на мировой рынок за последний год.

Среди них новейшие бронемашины на платформе Бумеранг и зенитная ракетная система «Антей-4000». Привезли на выставку и передовые разработки в области БПЛА. Спрос на боевые дроны в мире растет с каждым годом.

«Мы привезли разведывательно-ударный беспилотник Орион, проводим презентации, пользуется большим спросом. Также большое внимание уделяется и ситуации по борьбе с БПЛА. Привезли соответствующие образцы, которые уже предлагаем инозаказчикам», - отметил Александр Щербинин, заместитель генерального директора АО «Рособоронэкспорт».

На российских стендах представлены также высокоточные винтовки, системы связи, шлемы и бронежилеты. В общем, весь спектр продукции военного назначения. В «Рособоронэкспорте» отмечают, что уровень взаимодействия с белорусскими партнерами постоянно растет, особенно в области производства военной техники.