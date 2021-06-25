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Экипаж Ми-8 до последнего уводил машину от жилых домов

Кира Карон
10:03 25.06.2021
Очевидец падения вертолета Ми-8 рассказал о крушении самолета.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Гульмира Курбанова первой вызвала экстренные службы к месту падения вертолета Ми-8. Все произошло на ее глазах. Ми-8 войск Нацгвардии вылетел из-за леса, едва не задевая деревья и упал в поле.​

«Три выхлопа сделал, на третий раз у него винт слетел, который крутился, задел задний хвост и он развернулся в бок и уже в ту сторону падать начал», - сказала очевидец Гульмира Курбанова.

Как рассказал начальник пресс-службы Северо-Западного округа Росгвардии Анатолий Фомичев, все три члена экипажа, находившиеся на борту вертолета, погибли.

«Транспортно-боевой вертолет Ми-8 из состава авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии, выполняя учебно-тренировочный полет без средств вооружения на борту, в результате авиационного происшествия упал в Ленинградской области. По предварительным данным, трое членов экипажа погибли. Экипаж до последнего уводил машину от жилых домов населенного пункта. На место выехала комиссия Северо-Западного округа Росгвардии под руководством начальника авиации для установления всех обстоятельств произошедшего», - рассказал Фомичев. 

Связь с вертолетом пропала через шесть минут после вылета с авиабазы в Пушкине. В результате падения машина загорелась, на земле остались лишь обугленные обломки.

«Можно ли сказать, что летчики пытались увести машину от построек? Скорее всего, они хотели уйти, чтобы не удариться, потому что она прямо летела и резко потом повернула», - рассказал очевидец Сайпула Курбанов.

На место прибыла комиссия Северо-Западного округа Росгвардии, здесь работают эксперты-криминалисты. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.

«Также военной прокуратурой гарнизона взято на особый контроль расследование возбужденного по данному факту 53-м военно-следственным отделом Следственного комитета России по ЗВО уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ «Нарушение правил полета или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия», - сообщил военный прокурор полковник юстиции Мухамед Галибердов.

Это был обычный плановый полет, при нормальных погодных условиях. Возможная причина крушения - неисправность техники. Экипаж вертолета: майор Николай Мулюкин, старший лейтенант Рамиль Сулейманов и капитан Денис Куликов. Родным и близким погибших летчиков будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 упал в Пудомягском сельском поселении под Санкт-Петербургом во время учебного полета. В Росгвардии позже сообщили, что экипаж воздушного судна до последнего старался увести технику от жилых районов.

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