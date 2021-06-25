В стране и мире Самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Краснодара из-за отказа газовой турбины Алена Миронова Самолет благополучно приземлился в аэропорту Краснодара. В настоящий момент проводится расследование причин произошедшего. © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости Читайте нас на: Самолет SSJ-100 авиакомпании «Азимут» совершил аварийную посадку в аэропорту Краснодара. «Посадка была в штатном режиме. Как обычно. Точно так же открылось шасси. Прошел по взлетно-посадочной полосе. Припарковался. Никаких проблем с этим не было. Просто борт заменили, судно заменили. Так как "Азимут" - наш базовый перевозчик, у нас стоят еще их судна. Авиакомпания назначила другое судно, которое сейчас готовят к вылету», - прокомментировали «‎Звезде» в пресс-службе аэропорта Краснодара. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Краснодара. В настоящий момент проводится расследование причин произошедшего. «Возможно что-то произошло уже непосредственно при нахождении в небе. Когда борт стоял на земле, он был полностью готов. Службы, как авиакомпании, так и аэропорта, подтвердили его полную готовность. Возможно неполадки произошли в небе. Стопроцентного расследования пока не было проведено. Система показала неполадки. И по правилам необходимо посадить судно и назначить другое», - заявили в пресс-службе. По предварительным данным, как отметили в пресс-службе аэропорта, причиной могли стать проблемы с системой наддува. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика