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Самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Краснодара из-за отказа газовой турбины

Алена Миронова
10:23 25.06.2021
Самолет благополучно приземлился в аэропорту Краснодара. В настоящий момент проводится расследование причин произошедшего.
Самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Краснодара из-за отказа газовой турбины
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Самолет SSJ-100 авиакомпании «Азимут» совершил аварийную посадку в аэропорту Краснодара. 

«Посадка была в штатном режиме. Как обычно. Точно так же открылось шасси. Прошел по взлетно-посадочной полосе. Припарковался. Никаких проблем с этим не было. Просто борт заменили, судно заменили. Так как "Азимут" - наш базовый перевозчик, у нас стоят еще их судна. Авиакомпания назначила другое судно, которое сейчас готовят к вылету», - прокомментировали «‎Звезде» в пресс-службе аэропорта Краснодара.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту Краснодара. В настоящий момент проводится расследование причин произошедшего.

«Возможно что-то произошло уже непосредственно при нахождении в небе. Когда борт стоял на земле, он был полностью готов. Службы, как авиакомпании, так и аэропорта, подтвердили его полную готовность. Возможно неполадки произошли в небе. Стопроцентного расследования пока не было проведено. Система показала неполадки. И по правилам необходимо посадить судно и назначить другое», - заявили в пресс-службе.

По предварительным данным, как отметили в пресс-службе аэропорта, причиной могли стать проблемы с системой наддува.

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