МИД РФ: Россия будет защищать свои границы любыми средствами, включая военные

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия будет защищать свои границы всеми средствами, не исключая военных.

Заявление было сделано в контексте инцидента с британским эсминцем «Дефендер», нарушившим границы России в Черном море и повернувшим назад только после предупредительной стрельбы.

Рябков добавил, что США и Британия своими действиями пытаются спровоцировать конфликт в Черном море.