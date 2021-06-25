МИД РФ: Россия будет защищать свои границы любыми средствами, включая военные
Заявление было сделано в контексте инцидента с британским эсминцем «Дефендер», нарушившим границы России в Черном море и повернувшим назад только после предупредительной стрельбы.
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Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия будет защищать свои границы всеми средствами, не исключая военных.
Заявление было сделано в контексте инцидента с британским эсминцем «Дефендер», нарушившим границы России в Черном море и повернувшим назад только после предупредительной стрельбы.
Рябков добавил, что США и Британия своими действиями пытаются спровоцировать конфликт в Черном море.