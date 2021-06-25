Мужчина укусил полицейского в Москве

В столице на Зубовском бульваре произошел конфликт между гражданами, в результате которого один из участников нанес повреждения сотруднику полиции, явившемуся на место инцидента. В соответствии с имеющейся информацией, правоохранитель был укушен.

Мужчину, атаковавшего полицейского, доставили в отдел. По факту случившегося в настоящий момент производится проверка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По сообщению данного источника, заявлять о совершении задержанным нападения на сотрудника полиции может быть преждевременно.

Как указала старший помощник руководителя ГУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, после случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти.