ФСБ сообщила о задержании жителя Симферополя, собиравшего для Украины данные о полетах военной авиации

Задержан житель Симферополя, работавший на спецслужбы Украины и собиравший данные о полетах российской военной авиации. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Вскрыта и пресечена противоправная деятельность жителя города Симферополя, действовавшего в интересах разведывательных органов Украины», - отметили в ФСБ.

В спецслужбе уточнили, что длительное время гражданин РФ использовал специальное антенное и приемное оборудования, чтобы зафиксировать информацию о полетах российской военной авиации. Задания задержанный получал от Украины.

«Добываемые сведения планировалось использовать против безопасности Российской Федерации», - приводит РИА Новости заявление ведомства.

По факту правонарушения возбуждено дело о госизмене, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.