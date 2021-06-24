Патрушев заявил о возрождении биологического оружия за рубежом

Существуют явные признаки того, что опасные патогены пытаются использовать в военно-политических целях. Наблюдается процесс возрождения биологического оружия. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая в рамках IX Московской конференции по международной безопасности.

«Отмечаются явные признаки того, что опасные патогены пытаются использовать в военно-политических целях. По сути, мы наблюдаем процесс возрождения биологического оружия», - отметил Патрушев.

Секретарь Совета безопасности России призвал мировое сообщество обратить внимание на совпадение мест возникновения вспышек опасных заболеваний с расположением зарубежных биологических лабораторий отдельных стран.

«Их деятельность строго засекречена и ведет к утрате суверенитета в сфере биобезопасности теми государствами, на территории которых эти объекты находятся», - добавил Патрушев.

Министерство обороны России 22-24 июня 2021 года проводит IX Московскую конференцию по международной безопасности, на которой будут обсуждаться самые актуальные проблемы и тенденции в сфере международной военной политики.