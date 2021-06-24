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В Москве разъяснили требования к вакцинированию работников торговли

Светлана Иванова
09:28 24.06.2021
60% сотрудники оптовой и дистанционной торговли также должны быть привиты от коронавируса, потому что специфика работы предполагает прямой контакт с конечным потребителем в момент получения товара, считают в оперштабе.
В Москве разъяснили требования к вакцинированию работников торговли
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Кроме работников розничной торговли, которая предполагает посещение гражданами общественных мест, оптовая и дистанционная торговля также относятся к сфере торговли, где должны быть вакцинированы от коронавируса 60% сотрудников. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

Там пояснили, что сотрудники должны быть привиты, потому что, согласно специфике работы, предполагается прямой контакт с конечным потребителем в момент получения товара.

«К сфере торговли относится не только розничная торговля (продажа на месте товаров розничному потребителю-гражданину) но и оптовая и дистанционная торговля», - говорится в сообщении.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что порядка 60 тысяч жителей столицы записались на вакцинацию от коронавирусной инфекции за последние сутки. Градоначальник уточнил, что эти показатели стали рекордными.

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