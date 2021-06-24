В Совбезе РФ выразили сожаление, что некоторые страны не выступили против террористов в Сирии

Ряд государств не стал вместе с Россией принимать участие в борьбе против боевиков в Сирийской Арабской Республике, заявил в четверг на Московской международной конференции по безопасности секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Остается лишь сожалеть, что отдельные государства, претендующие на статус великих держав, не только не посчитали нужным выступить совместно с нами единым фронтом против этого зла, но и приложили немалые усилия для того, чтобы затруднить борьбу с ним», - сказал он.

По словам Патрушева, Россия не оставляет в беде никого, кто просит о помощи, и внесла значительный вклад в дело победы над терроризмом в Сирии.

«Откликаясь на просьбу ее законных властей, Россия направила в эту страну воинский контингент в наиболее трудный, решающий момент. Сражаясь плечом к плечу, наши и сирийские военные нанесли мощный удар террористам, которые уже строили планы по созданию глобального халифата на пространстве Евразии», - отметил Патрушев.

Он добавил, что фактически в те тяжелые месяцы россияне вместе с братским сирийским народом сражались не только за будущее Сирии, но и за весь мир, против которого выступали террористы.