Роспотребнадзор обязал работодателей отстранить от работы невакцинировавшихся сотрудников

Работодатели обязаны отстранить сотрудника, отказавшегося от вакцинации от коронавируса при отсутствии медицинских противопоказаний. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника), выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что в период отстранения от работы зарплата сотруднику не начисляется. Более того, время его отсутствия на работе не включается в стаж, который дает право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

Работодатель имеет право предложить сотруднику перейти работать в удаленном формате - этот вопрос должен решаться индивидуально.