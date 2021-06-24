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Экологи предрекли Украине превращение в пустыню

Алена Миронова
06:56 24.06.2021
Через несколько десятков лет климатические изменения могут превратить Украину в пустыню, как отмечают экологи.
Экологи предрекли Украине превращение в пустыню
© Фото: pixabay.com
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Климатические изменения на территории Украины через несколько лет могут превратить государство в пустыню.

Как отмечается, одним из факторов, из-за которых Украина оказалась в таком положении, являются недостаточные усилия политиков, отвечающих за решение проблем окружающей среды. В настоящий момент в стране порядка 20 миллионов гектаров земли подвержены пыльным бурям, а более шести миллионов гектаров подвергаются водной и ветровой эрозии. Об этом сообщает vesti.ua. 

По утверждениям экологов, основными трудностями Украины являются распаханность полей, вырубка лесов, а также загрязнение вод. Так, например, ежегодно с пашни выбрасывается в атмосферу три килограмма углерода, что, в свою очередь, влечет за собой повышение среднесуточной температуры воздуха.

Несвоевременное реагирование на существующие проблемы, как отмечают специалисты, может повлечь за собой возникновение серьезного дефицита воды, а также продовольствия.

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