Экологи предрекли Украине превращение в пустыню

Климатические изменения на территории Украины через несколько лет могут превратить государство в пустыню.

Как отмечается, одним из факторов, из-за которых Украина оказалась в таком положении, являются недостаточные усилия политиков, отвечающих за решение проблем окружающей среды. В настоящий момент в стране порядка 20 миллионов гектаров земли подвержены пыльным бурям, а более шести миллионов гектаров подвергаются водной и ветровой эрозии. Об этом сообщает vesti.ua.

По утверждениям экологов, основными трудностями Украины являются распаханность полей, вырубка лесов, а также загрязнение вод. Так, например, ежегодно с пашни выбрасывается в атмосферу три килограмма углерода, что, в свою очередь, влечет за собой повышение среднесуточной температуры воздуха.

Несвоевременное реагирование на существующие проблемы, как отмечают специалисты, может повлечь за собой возникновение серьезного дефицита воды, а также продовольствия.