Армия В условиях аномальной жары: расчеты ЗРК «Тор-М2» отработали отражение воздушной атаки в Подмосковье Анна Берестовая Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» Западного военного округа отразили «воздушную атаку» условного противника в Подмосковье. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В Московской области в условиях рекордной для региона жары завершились учения с личным составом зенитно-ракетного полка Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа по отражению массированных воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты. © Минобороны РФ Военнослужащие в составе батареи зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» выдвинулись в район несения боевого дежурства. Во время марша военнослужащие отразили нападение условной диверсионной группы на колонну техники. Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРК смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение боевой задачи. © Минобороны РФ Боевой расчет батареи развернул комплексы в боевой порядок и приступил к дежурству по противовоздушной обороне. При обнаружении целей, имитирующих летательные аппараты и баллистические ракеты условного противника, экипажи отработали действия по электронному пуску ракет. Учения прошли при температуре воздуха более чем 35 градусов. © Минобороны РФ Всего в мероприятии были задействованы более 350 военнослужащих и свыше 80 единиц вооружения, военной и специальной техники зенитно-ракетного полка Кантемировской танковой дивизии ЗВО. В сентябре текущего года военнослужащие зенитно-ракетного полка примут участие в совместных стратегических российско-белорусских учениях «Запад-2021», где продемонстрируют все свои профессиональные навыки. в том числе и при боевой стрельбе по мишеням, имитирующим летательные аппараты условного противника. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика