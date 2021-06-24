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Более 20 вертолетов: кадры крупных учений ЦВО в Оренбургской области

Анна Берестовая
04:41 24.06.2021
Под Оренбургом состоялись учения сил ЦВО с привлечением более 20 вертолетов.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Экипажи более 20 вертолетов Ми-8 и Ми-24 Центрального военного округа провели учение на Тоцком полигоне в Оренбургской области. По замыслу практических действий экипажи Ми-8 под прикрытием ударных вертолетов осуществили высадку мобильного эшелона для захвата важного объекта «противника».

Первыми в данный район был переброшен спецназ. Военнослужащие выполнили беспарашютное десантирование из трех вертолетов с использованием специальных канатов и уничтожили дежурные силы «противника». После этого в районе высадились мобильные подразделения на квадроциклах.

В ходе учений также была отработана доставка подвесным способом на трех вертолетах боеприпасов, медоборудования и других средств первой необходимости для мобильного эшелона. Экипажи вертолетов и мобильный эшелон успешно справились с поставленными задачами и получили высокую оценку от руководителей учений.

Мероприятие проходило в рамках сбора с руководящим составом органов боевой подготовки и командиров соединений Вооруженных Сил России, который проводится с 20 по 25 июня на Тоцком полигоне в Оренбургской области. Его целями являются доведение требований новых руководящих документов по планированию и учету мероприятий боевой подготовки, а также выработка единых подходов по внедрению передового опыта в подготовку войск.

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