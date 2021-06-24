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Более двух тысяч призывников вакцинированы от COVID-19 в Оренбургской области

Анна Берестовая
04:21 24.06.2021
Новобранцев 2021 года призыва вакцинируют от коронавируса в Оренбургской области.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Оренбургской области более двух тысяч призывников 2021 года вакцинировались от коронавирусной инфекции в соединениях и воинских частях Центрального военного округа.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводили информирование о воздействии препарата «Спутник V» на организм человека. Вакцинация проводилась только после осмотра и консультирования терапевтом, а также подписания согласия на введение компонентов препарата.

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