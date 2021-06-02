Образование под прицелом: как террористы мешают проведению школьных экзаменов в Сирии

В Сирии сейчас жаркая пора выпускных и вступительных экзаменов. И сложнее всего обстоят дела у школьников, на севере страны. На территории подконтрольной турецким военным, боевики держат местное население в страхе. Никакие государственные учреждения не работают, а школы закрыты.

Члены НВФ на территории, подконтрольной турецкой стороне, препятствуют движению граждан в образовательные учреждения. Через пропускной пункт, организованный и открытый при поддержке российского ЦПВС, молодые сирийцы не могут покинуть Идлибскую зону деэскалации.

В связи с этим в городе Хан-Шейхун регулярно проводятся мирные митинги против насильственного удержания учащихся. Местные жители говорят, что терпеть и молчать у них больше нет сил. Их родственники, дети и внуки оказались фактически в заложниках у незаконных бандформирований. В руках у протестующих плакаты на арабском, английском и турецком языках - на языках тех, кто имеет на террористов прямое влияние. ​

«Мы выражаем свой протест террористам, что не пускают наших школьников, студентов и учителей, живущих на территории, неподконтрольной сирийской армией, сюда к нам. В освобожденные районы, где дети могут нормально учиться, могут сдать выпускные и вступительные экзамены. Мы просим о помощи, просим, чтобы открыли переходы на границе и разрешили ребятам сдать экзамены. Идлиб - это Сирия», - сказала жительница провинции Идлиб Джихан Хуссейн.

Сирийские власти ежегодно организовывают централизованную сдачу экзаменов в учебных заведениях, находящихся на подконтрольных правительству территориях, для получения выпускниками дипломов государственного образца, признаваемых на международном уровне. Для подростков выделяется транспорт, охрана, сопровождающие и продумывается логистика.

Только в город Алеппо, являющийся образовательным центром, съезжаются школьники из провинций Ракка, Алеппо и Идлиб. Планируется, что здесь сдадут экзамены около 6800 школьников.

Город Хан Шейхун был захвачен террористами еще 2014 году и почти пять лет находился в их власти. Местное население они превратили в рабов, заставляли строить укрепления. В 2019, в результате кровопролитных боев, сирийская армия освободила город. Боевики отошли и теперь, используют местное население как живой щит. ​ ​

Пункт пропуска Серакаб в провинции Идлиб - эта территория находится под контролем правительственных сил, но совсем рядом все еще хозяйничают различные бандформирования. Данный пункт пропуска открыли специально, чтобы школьники, живущие на контролируемой боевиками территории, смогли приехать сюда и сдать государственные экзамены.

Сейчас раздельные комнаты для проверки документов у мужчин и женщин, медицинские кабинеты и комнаты отдыха в пункте пусты. Сирийские специалисты тщетно всматриваются в сторону линии разграничения. Заготовленные именные пропуска для школьников так и лежат не тронутыми.

«Вообще, мы ждем на этом пункте 233 человека, которые хотят сдать экзамены здесь. И есть еще много школьников и студентов, которые хотят выйти оттуда. Мы можем сразу сделать документы, пропуска», - объяснил замруководителя департамента образования провинции Идлиб Нидаль Джавад.

Учеников и преподавателей с территории, подконтрольной турецкой армии, боевики не выпускают под страхом смерти. Тех, кто ослушается, грозят расстреливать на месте. Выбираются единицы - те, кто смог собрать огромную сумму, чтобы откупиться от террористов.

Сразу шесть гуманитарных коридоров сирийские власти при помощи российских военных из Центра по примирению враждующих сторон открыли еще до начала государственных экзаменов. Все было продумано до мелочей: логистика, документы, охрана. Для школьников в Хаме и Алеппо были приготовлены общежития и столовые. Все уже несколько дней готово и в пункте пропуска Серакаб.

«Организовали оповещение людей, живущих на той территории, что будет функционировать данный пункт пропуска. Организовали транспорт, обеспечили встречу, медицинское обеспечение и все остальное. Гуманитарный коридор непосредственно на пункте пропуска обеспечивает сирийская армия. Мы встречаем, обеспечиваем законность при обращении со школьниками», - поделился информацией представитель ЦПВС Сергей Лощенков.

Пять из шести пунктов работают и ежедневно принимают детей. Многие школьники с неподконтрольных правительственным силам территорий уже сдают экзамены и готовятся получить аттестаты, чтобы продолжить обучение в сирийских ВУЗах. И только на подконтрольной турецким военным территории, будущее школьников остается туманным.

В рюкзаке Хасана лежит только самое главное - книги для сдачи государственного экзамена. Он и все остальные дети сидят в автобусе из Манбиджа, неподконтрольного сирийскому правительству. А едут ребята в Алеппо, что в 80 километрах. Многие из них кроме родного города ничего не видели и отправляются на экзамен как в веселое путешествие.

Как и в России в Сирии сдают экзамены после 9-го и 11-го классов. Сирийские школьники уже решили, кем хотят стать, но что их ждет впереди - еще не знают. Ведь террористы сперва разрушили их родные города, а теперь старательно пытаются уничтожить их будущее.